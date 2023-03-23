Джон Уик идет на все четыре стороны

В прокат выходит продолжение «Джона Уика» — одного из самых успешных боевиков в истории. Киану Ривз в четвертый раз перевоплощается в профессионального киллера, который бросает вызов криминальному миру. Режиссером картины снова выступил Чад Стахелски — каскадер, который работал над трюками в «Матрице». В новом фильме Джон Уик получает шанс прекратить борьбу с международным преступным сообществом и обрести свободу, но это будет непросто. Ленту снимали в США, Японии, Германии и Франции — действие разворачивается во всех четырех странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Атмосфера кино Фото: Атмосфера кино

«Джон Уик-4» должен был выйти два года назад, но премьеру отложили из-за пандемии. И это того стоило, считает кинокритик Егор Москвитин: «У фильма абсолютно безупречная структура. По сути, это структура мюзикла. Примерно раз в 10 минут происходит какой-то очень эффектный танцевальный номер, только в этот раз танцуют с катанами, пистолетами, автоматами и даже с машинами, собаками. Затем мы слышим пафосные разговоры, как это бывает в операх, а потом снова драка.

И в итоге ты трехчасовой фильм смотришь на одном дыхании и даже удивляешься, что он столько шел. Ты видишь, насколько сложную и кропотливую работу проделали люди. Есть сцена, в которой вокруг Триумфальной арки кружат сразу 100 автомобилей, и ты понимаешь, что такого в кино никогда не было.

В другой сцене одним планом снимают перестрелку в каком-то особняке, и камера висит как будто где-то в небесах. И видно, что там нет склеек, что все люди в нужный момент стреляли в одну и ту же сторону, падали, горели и так далее. Это настоящий триумф каскадерской работы, хореографии в кино, режиссуры.

Что касается сценария, на удивление с драматургией все хорошо, поскольку, во-первых, зрители сразу принимают правила игры, что сейчас будет какой-то стеб над жанром, будут суперсерьезные злодеи, супертрогательные напарники. Во-вторых, из-за того, что лента идет очень долго, в ней прослеживается несколько сюжетных линий, каждая из которых, как мне кажется, затронет ту или иную аудиторию».

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нового «Джона Уика» 95% положительных отзывов. Это лучший результат для франшизы. Кроме того, картину называют потенциальным кассовым хитом и предрекают ей самый успешный старт в серии. В российском прокате фильму поможет и отсутствие конкурентов, отмечает глава московского офиса Comscore Роман Исаев:

«В этом году у нас была "Операция ”Фортуна”" Гая Ричи, "Моя пиратская свадьба" с Дженнифер Лопес, и вот сейчас выходит большой третий фильм. Конечно, зрительский интерес к западному качественному контенту никуда не делся и постоянно прогрессирует в формате отложенного спроса. Поэтому у картины все должно быть очень хорошо в прокате.

Она и так могла бы показать результаты при стандартном формате рынка, но в условиях, когда выходит ограниченное количество лент, это даст ей дополнительный коэффициент.

До конца 2023-го у нас фильмов подобного уровня не заявлено, поэтому вполне вероятно, что "Джон Уик" поборется за звание главной легальной зарубежной картины этого года».

На днях советник президента по культуре Владимир Толстой заявил, что кинотеатры преодолели кризис, и закрытия залов ждать не стоит. Но игроки рынка, опрошенные “Ъ FM”, с этим не согласны. Они отмечают, что кассовый успех «Чебурашки» и других картин новогоднего сезона помог им только частично рассчитаться с долгами, которые образовались еще во времена пандемии.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов