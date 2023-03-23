Дополнительные средства выделят на содержание улично-дорожной сети Ижевска

Расходная часть бюджета Ижевска увеличена на 536,8 млн руб. Изменения утвердили на очередной сессии гордумы 23 марта, сообщает пресс-служба муниципалитета. Как пояснил заместитель главы администрации Ижевска — начальник управления финансов Павел Новгородцев, поправками учтены финансовые обязательства прошлого года и дополнительные потребности текущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В частности, 171,3 млн руб. направят на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, противопаводковые мероприятия, содержание дорог в микрорайоне Новый город, ликвидацию сухостойных и аварийных деревьев, ремонт сетей ливневой канализации по ул. Родниковая, 62 и ул. Петрова, 47а, устранение колейности дорог на перекрестках ул. Пушкинская - пер. Широкий, ул. Азина - ул. Новоажимова, ул. Магистральная - ул. К. Маркса, установку новых светофорных объектов на улицах города, ремонт участка тротуара по ул. Воровского от ул. Чугуевского до ул. К. Либкнехта вдоль детских садов № 242 и № 79.

На строительство спортивных объектов — межшкольного стадиона и модульного универсального зала предусмотрели 106,1 млн руб.

13,2 млн руб. выделял на капитальный ремонт кровли детских садов № 169 и № 287. Кроме того, средства направят на переоборудование раздевалок в ледовом дворце «Молодежный», ремонт ремонт инженерных сетей школ и детских садов, установку 15 видеокамер в районах города, благоустройство воинских захоронений и ремонт дорог у Хохряковского кладбища, ремонт моста через речку Подборенка и подхода к мосту со стороны ул. Нижняя.

Депутаты также обратили внимание на необходимость приведения в нормативное состояние межквартальных проездов, выездов из дворов многоквартирных домов.

«Для решения этого вопроса необходимо разработать отдельный проект по ремонту межквартальных проездов, по аналогии с городской программой «Пешеходный Ижевск». Составить перечень межкварталок, требующих обновления дорожного полотна. Затем будем выходить к руководству региона с просьбой обеспечить финансирование такого проекта»,— отметил на сессии председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев.