Глава Донецкой области Украины рассказал о прячущихся от эвакуации жителях Бахмута

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сообщил, что жители Бахмута специально прячутся, чтобы избежать эвакуации из города. В связи с этим, по его словам, осуществить эвакуацию мирного населения из Бахмута невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @pavlokyrylenko.donoda Фото: @pavlokyrylenko.donoda

«Люди не просто отказываются выезжать из Бахмута, они даже скрываются, чтобы не уезжать»,— пояснил господин Кириленко в ходе своего брифинга (цитата по украинскому изданию «Страна.ua»). По его словам, ранее была проведена «большая работа» по эвакуации жителей Бахмута в безопасные районы.

Расположенный примерно в 80 км от Донецка город Бахмут сейчас — одна из горячих точек спецоперации. Из 72 тыс. человек, проживавших в городе до начала боев, сейчас остались примерно 3 тыс., следует из данных управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В феврале 2023 года стороны конфликта начали эвакуацию мирного населения из города. Российская сторона перевозит людей в Шахтерск, а украинская — в Славянск и Краматорск.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов