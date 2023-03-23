Следствие МВД окончило расследование хищения 68,6 млн рублей в рамках исполнения госконтракта

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора одной из компаний. Как сообщает сайт главка, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о 52-летнем Владимире Газаряне, работавшем в ООО «Сириус».

По версии следствия, господин Газарян причастен к хищению 68,6 млн руб., выделенных на строительство берегоукрепления в Усть-Качке. Как полагают в ГСУ, с этой целью обвиняемый изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Фактически же работы на объекте строительства не выполнялись. Похищенные денежные средства мужчина перевел на свои собственные счета, счета родственников, подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих свою финансово-хозяйственную деятельность.

После возбуждения уголовного дела господин Газарян скрылся от следствия, в августе прошлого года его задержали в Хабаровске.