Глава Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС призвал адаптировать стратегию «Фарма-2030» уже сегодня

Новая российская стратегия развития фармацевтической и медицинской отрасли («Фарма-2030») будет принята через семь лет, однако ее нужно адаптировать к сегодняшним реалиям, считает председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. Об этом он рассказал на конференции «Фарма и здравоохранение: задачи нового времени», организованной «Ъ».

«Будучи созданной на самом деле на реалиях образца 2020 года, программа уже сегодня должна быть адаптирована. Как это можно сделать: когда будет формироваться перечень мероприятий для реализации стратегии, одним из первых мероприятий в этом ряду должна быть очевидная система обновления показателей и оценки эффективности выполнения программы»,— считает господин Кедрин. По его словам, гипотетически такая возможность заложена через создание специализированных межведомственных комиссий. Без этого программа «не полетит», считают в ассоциации.

Господин Кедрин отметил, что одна из основных проблем фарминдустрии сегодня заключается в том, что скорость изменений во внешней среде не соответствует скорости принятия решений и готовности менять и адаптировать планы на ходу. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование в рамках программы также важно, но в этой сфере есть проблемы, считает он. В пример он привел целевой показатель объема создания отечественных препаратов — 42% к 2030 году. «У нас до 2030 года, когда будет принята программа и будет закончен план ее реализации, останется шесть лет»,— напомнил он. По его словам, 42%, во-первых, «вероятно, не самая амбициозная цель», во-вторых, нужно следить за тем, чтобы такое целеполагание было прозрачным: должно быть понятно, «почему 42, а не 45».

Стратегия «Фарма-2020» была утверждена в 2009 году. В Минпромторге отмечали, что программа была успешной — благодаря ей удалось повысить долю отечественных препаратов на рынке и создать новые производственные площадки, что в дальнейшем помогло оперативно отреагировать на распространение коронавируса.

Подробнее о «Фарме-2030» — в материале «Ъ-Здравоохранение» «Фармотрасли прописывают стратегию».