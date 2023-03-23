В Похвистнево уничтожили условных террористов, атаковавших мэрию

Оперативный штаб провел командно-штабное учение на территории Похвистнево в Самарской области. В нем задействовали сотрудников региональных УФСБ, ГУ МВД,

ГУ МЧС, СУ СК России, Управления Росгвардии, ЦССИ ФСО РФ, а также городской администрации. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

В частности, отрабатывалась готовность силовиков к отражению возможных терактов на объектах органов власти и управления, а также транспортной инфраструктуры. Для этого в рамках учения начальник УФСБ РФ по Самарской области ввел условный режим контртеррористической операции.

Участники в штабном формате отработали освобождение заложников и обезвреживание лиц, напавших с оружием на администрацию Похвистнево. Силовики показали высокий профессионализм и эффективность.

Георгий Портнов