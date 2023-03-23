Тихвинский вагоностроительный завод в Ленобласти сменил руководство

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) сменила структуру управления Тихвинского завода. Такие данные появились в системе СПАРК, обратил внимание «Деловой Петербург».

Так, с 21 марта генеральным директором АО «Тихвинский вагоностроительный завод» назначен Евгений Кузьменко. В это же время он стал руководителем еще четырех компаний — АО «Тихвинспецмаш», АО «Тихвинхиммаш», завода Тяжмаш и Северо-Западной инвестиционно-промышленной компании.

С осени 2021 года господин Кузьменко занимал пост управляющего директора вагоностроительного завода, а юридически руководство выполняла компания «материнской» «Объединенной вагонной компании».

Ранее, 17 мая, Тихвинский вагоностроительный завод остановил конвейер, первоначально возобновление выпуска продукции было намечено на 31 мая. Персоналу — на предприятии работает 7 тыс. человек — выплачивалось 2/3 заработной платы. Завод простоял без работы два с половиной месяца — до 1 августа. Простой в основном был связан с дефицитом кассетных подшипников, производством которых в России занимались завод шведской SKF в Твери и два совместных предприятия: «ЕПК — Бренко» (с американской Amsted Rail) и «Тимкен ОВК» (с американской Timken). В марте американские компании объявили о прекращении сотрудничества и выходе из совместных предприятий, в апреле SKF также анонсировала уход с российского рынка.

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