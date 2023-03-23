Замгубернатора Челябинской области подал документы на пост мэра Миасса

В Миассе еще два кандидата направили документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы города. В том числе заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, сообщает собрание депутатов Миасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Также на участие в конкурсе заявился начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин.

Сегодня на пост мэра претендуют три человека. На прошлой неделе документы направил генеральный директор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 3 марта депутаты Миасса приняли досрочную отставку главы города Григория Тонких.