Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону открылась выставка «Герои спецоперации»

В историческом парке «Россия – моя история» с 21 марта работает выставка «Герои спецоперации», сообщает пресс-служба учреждения.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Следующая фотография
1 / 4

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Экспозиция, представленная в Ростове является частью серии мультимедийных выставок, открытых также еще в 23 парках российских городов (Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Махачкалы). Проект выставки разработан университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание».

Информация представлена в качестве 20 графических новелл, повествующих историю героев СВО. В Ростовской области представлены новеллы старшины Бориса Журавлева, полковника Владимира Жоги, летчика-аса майора Виктора Дудина и других военнослужащих.

Среди гостей мероприятия присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, директор ГАУ РО «Роспатриотцентр» Павел Препелица, руководитель штаба ростовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Николай Ромашенко и другие.

Открытие сопровождалось выездной выставкой «Традиции побеждать» военно-исторического музея Дома офицеров Южного военного округа, представленной материалами из зоны СВО, а также художественной выставкой Максима Ильинова «Арт-фронт».

Выставка «Герои спецоперации» продолжит работу до 12 апреля.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...