В Ростове-на-Дону открылась выставка «Герои спецоперации»

В историческом парке «Россия – моя история» с 21 марта работает выставка «Герои спецоперации», сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история» Фото: пресс-служба исторического парка «Россия — моя история»

Экспозиция, представленная в Ростове является частью серии мультимедийных выставок, открытых также еще в 23 парках российских городов (Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Махачкалы). Проект выставки разработан университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание».

Информация представлена в качестве 20 графических новелл, повествующих историю героев СВО. В Ростовской области представлены новеллы старшины Бориса Журавлева, полковника Владимира Жоги, летчика-аса майора Виктора Дудина и других военнослужащих.

Среди гостей мероприятия присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, директор ГАУ РО «Роспатриотцентр» Павел Препелица, руководитель штаба ростовского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Николай Ромашенко и другие.

Открытие сопровождалось выездной выставкой «Традиции побеждать» военно-исторического музея Дома офицеров Южного военного округа, представленной материалами из зоны СВО, а также художественной выставкой Максима Ильинова «Арт-фронт».

Выставка «Герои спецоперации» продолжит работу до 12 апреля.

Анастасия Назарова