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В Ярославле потушили цех моторного завода

ГУ МЧС по Ярославской области объявили о ликвидации пожара на территории ПАО «Автодизель» в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Место возгорания

Место возгорания

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Место возгорания

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», горела трансформаторная подстанция на территории литейного цеха. Из данного корпуса были эвакуированы 218 рабочих, спасено 7 человек.

В 14.26 было объявлено о локализации огня на площади в 30 кв. м, а в 14.40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

«Производственное оборудование литейного цеха не пострадало. Все основные производства предприятия работают в штатном режиме, на производственной деятельности ЯМЗ данный инцидент не отразился»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе Ярославского моторного завода.

Андрей Иванов

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