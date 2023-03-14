Свердловская область недополучает до 4,5 млрд рублей налогов из-за бесхозной недвижимости

Бюджет Свердловской области ежегодно недополучает несколько миллиардов руб. налогов из-за бесхозных объектов недвижимости. Как рассказал на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по региону Игорь Цыганаш, налоговые поступления в региональный бюджет при регистрации прав владельцами такого имущества могут составить от 2 до 4,5 млрд руб. По его данным, в регионе около 700 тыс. объектов недвижимости, которые не имеют сведений о правообладателях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Налог, который связан с недвижимостью, он поступает в консолидированный бюджет области и далее уже идет в муниципальные образования. По нашим оценкам, потенциальные налоговые поступления могут составлять до 4,5 млрд руб., для нашей области — это очень много. В пессимистичном прогнозе - до 2 млрд руб.», — рассказал господин Цыганаш.

По его мнению, бесхозные объекты также мешают комплексному развитию территорий (КРТ), а также привлекает внимание мошенников.

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