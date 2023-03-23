На Кубани уровень преступности в 2022 году сократился на 1,4%

В Краснодарском крае в 2022 году зарегистрировано 77,1 тыс. преступлений. Это на 1,4%, или на 1058 преступлений меньше, чем годом ранее, рассказал на заседании Заксобрания региона начальник ГУ МВД по региону Владимир Андреев. Уровень преступности составил 1356 преступлений на 100 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По словам господина Андреева, за год на Кубани сократилось число убийств, краж (в том числе квартирных), грабежей, мошенничеств и угонов. Кроме того, стало меньше преступлений против собственности.

Глава кубанской полиции отметил, что снижению уровня преступности в регионе во многом способствовала профилактика правонарушений. Благодаря этому в Краснодарском крае стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми, лицами в состоянии алкогольного опьянения, отметил Владимир Андреев.

Особое внимание в отчетный период сотрудники полиции уделяли рассмотрению обращений граждан, органов государственной власти края, представительных органов муниципалитетов, общественных организаций, уполномоченного по правам человека. Их число по итогам года составило 59,9 тыс., что на 18% больше, чем годом ранее.

Комментируя доклад начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что Кубань — непростой регион с точки зрения оперативной обстановки. Высокий уровень миграции, пограничный характер региона накладывают дополнительные требования и ответственность на сотрудников органов внутренних дел, подчеркнул он.

«Кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Благодаря их эффективной работе в крае не допущено ухудшения криминогенной обстановки. А это, в свою очередь, является необходимой основой для развития экономики. Прозвучавшие в докладе цифры свидетельствуют, что многое делается для совершенствования материально-технической базы и повышения квалификации личного состава. Но главный ресурс правоохранителей — тесная связь с людьми, которая сегодня есть. Именно в поддержке населения залог ее нынешних и будущих достижений»,— заявил он.

Леонид Ломакин

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