Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о пространстве часового бренда в Цюрихе и о том, чем оно отличается от других подобных мест компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: swiss-watch-passport.ch Фото: swiss-watch-passport.ch

Недавно моя приятельница, работающая в Фонде высокого часового искусства в Швейцарии, вывесила в запрещенной в РФ социальной сети умопомрачительные видео из «цюрихского дома Audemars Piguet». И это не ее определение — пространство именно так и называется. И это действительно дом — часть исторического здания на знаменитой Банхофштрассе, бывший кассовый зал исторического отеля Luenhof.

Торговое пространство площадью 700 кв. метров. Это один из крупнейших домов Audemars Piguet в мире и крупнейший в Швейцарии. Ранее места со схожей концепцией салона, в который можно зайти не только часы купить, но и лекцию послушать или посидеть как в лаунже, часовой бренд уже открывал в разных странах мира, но в Цюрихе поражает размах.

Свой дом есть и у Prada в Шанхае. Правда, относится он к Fondazione Prada и отдан под культурные и социальные проекты. Это историческое здание 1918 года, отреставрированное модным домом. Последнее пространство в сегодняшнем обзоре — VIP-апартаменты Louis Vuitton внутри бутика на Нью-Бонд-стрит. Тут много произведений современного искусства от его звезд — Ричарда Принса, Джеффа Кунса, Жан-Мишеля Баскии, Ханса Хартунга и Бертрана Лавье.

«Я спроектировал его как свою квартиру»,— говорит в интервью Wallpaper автор проекта Питер Марино. Камины, дорогой антиквариат, ковры из уникальной смеси шелка и шерсти, разработанной самим Марино. «Я называю это VIP на стероидах»,— резюмирует Марино. Отличное описание — надо запомнить.