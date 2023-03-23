Мухаметшин напомнил депутатам о необходимости сдать декларации

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сообщил на сессии парламента в четверг, что к 1 апреля депутаты, которые работают на постоянной основе, должны представить сведения о доходах. «Декларацию надо заполнять. Наши избиратели ждут, да и общественность ждет»,— сказал спикер.

В то же время, по словам господина Мухаметшин, депутаты на непостоянной основе в этом году должны представить уведомления об отсутствии у них крупных расходов за последние три года.

Сегодня же Госсовет Татарстана принял изменения в закон о статусе депутата, согласно которому информация о доходах депутатов будет публиковаться лишь в обобщенном виде. В том числе будет указывать лишь число депутатов, которые предоставили сведения ненадлежащим образом. Избиратели не смогут узнать, сколько заработал за предыдущий год конкретный депутат и какой недвижимостью он владеет.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"