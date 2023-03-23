В Липецкой области хотят создать спортивный кластер вокруг школы борьбы

В деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области может появиться туристско-спортивный кластер вокруг здания школы борьбы, строительство которого недавно было завершено. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. В рамках кластера здесь могут появиться гостиница и спортивный интернат для юных бойцов, уточнили в администрации района.

Школа борьбы площадью более 1 тыс. кв. м стоимостью 140 млн руб. возводилась с марта прошлого года в рамках двух проектов: регионального «Спорт — норма жизни» и национального «Демография». Учреждение построили за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Школа включает оборудованный борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов, помещения для персонала, медиков, зрителей. После установления благоприятных погодных условий подрядчик завершит благоустройство прилегающей территории.

«Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов — тоже замечательно»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий