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Нижегородский аэропорт будет обслуживать 26 направлений в летнем расписании

Аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») переходит на весенне-летнее расписание с 26 марта. Оно будет действовать до 28 октября. В это время запланированы рейсы по 26 направлениям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство представленных маршрутов – внутрироссийские. Из Стригино можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург, а также в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу и Челябинск.

Международные рейсы запланированы в Алматы (Казахстан), Анталью (Турция), Ереван (Армения), Минск (Белоруссия), Стамбул (Турция), Ташкент (Узбекистан) и Шарм-эль-Шэйх (Египет).

Зимой из Нижнего Новгорода самолеты летали по 23 направлениям, включая пять международных.

Анастасия Еремина

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