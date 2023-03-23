Нижегородский аэропорт будет обслуживать 26 направлений в летнем расписании

Аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») переходит на весенне-летнее расписание с 26 марта. Оно будет действовать до 28 октября. В это время запланированы рейсы по 26 направлениям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство представленных маршрутов – внутрироссийские. Из Стригино можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург, а также в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Уфу и Челябинск.

Международные рейсы запланированы в Алматы (Казахстан), Анталью (Турция), Ереван (Армения), Минск (Белоруссия), Стамбул (Турция), Ташкент (Узбекистан) и Шарм-эль-Шэйх (Египет).

Зимой из Нижнего Новгорода самолеты летали по 23 направлениям, включая пять международных.

Анастасия Еремина