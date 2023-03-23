Следственный комитет проверяет инцидент в возле Вечного огня в Саратове

Следственное управление СКР по Саратовской области проводит проверку по факту вандализма у Вечного огня на Театральной площади Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин Фото: Сергей Петунин

По данным следствия, инцидент произошел ночью 17 марта этого года. 19-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения была с 22-летней подругой возле памятника Борцам Октябрьской революции 1917 года в саду имени Радищева в Саратове и, «осуществляя видеозапись на камеру своего мобильного телефона, совершила противоправные действия около Вечного огня». Потом она выложила запись в социльные сети.

Ранее ГУ МВД сообщило, что 26-летний саратовец обратился в полицию и показал видео, на котором две девушки танцуют возле Вечного огня, греют руки возле него, а одна плюет в огонь.

В результате 19-летнюю Альбину Бельскую из Балаковского района арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, с 22-летней Ольгой Балаш проведена профилактическая беседа.

Сергей Петунин