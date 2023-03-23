«Инфарма»: механизм «Патент на полку» будет применяться только при уходе зарубежной фармкомпании с рынка РФ

В Госдуме пояснили иностранным фармкомпаниям, при каких условиях будет действовать механизм «Патент на полку», разрешающий российским компаниям разрабатывать препараты, уже защищенные на территории страны иностранными патентами. Как рассказал исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава, на свой публичный запрос он получил подтверждение, что механизм начнет применяться только в случае ухода западных компаний с российского рынка. Господин Кукава подчеркнул, что пока таких предпосылок нет.

В ассоциацию «Инфарма» входят такие производители лекарственных препаратов, как AstraZeneca, Bayer, Merck, Phizer, Roche и другие.

По словам господина Кукавы, Минпромторг готовится выпустить постановление, регулирующее действие механизма, в конце марта — в апреле. «Мы анализировали этот документ, мы видим там определенные риски, мы писали об этом в правительство. Но на мой вопрос в Думе публичный было еще раз подтверждено, что данный механизм будет применяться, когда и если западные производители начнут уходить с рынка»,— сказал он в ходе конференции «Фарма и здравоохранение: задачи нового времени», организованной «Ъ».

Вадим Кукава также рассказал, что диалог иностранных компаний с российской властью продолжается. По его словам, риск того, что некоторые из них уйдут из России или выведут с рынка свои препараты, минимален. При этом усилия государства по разработке мер, подобных «Патенту на полку», эксперт поддержал: по его словам, это необходимо, чтобы препараты можно было быстро заменить.

О разработке инициативы по созданию аналогов находящихся под патентной защитой препаратов стало известно летом 2022 года. Как сказано в проекте соответствующего постановления Минпромторга, до 100% затрат на оплату труда работников, принимающих участие в реализации проекта по разработке таких препаратов, приобретение оборудования и прочие расходы можно будет компенсировать с помощью субсидии. По информации «Фармвестника», на них собирались выделить из бюджета более 3 млрд руб.

На какие еще проблемы с патентами указывали иностранные фармпроизводители — в материале «Ъ» «Патенты не вписываются в реестр».