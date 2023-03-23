40-летнего жителя Ижевска с панкреонекрозом спасли врачи городской больницы №6

В столице Удмуртии врачи Городской клинической больницы № 6 спасли 40-летнего пациента с панкреонекрозом, сообщает пресс-служба минздрава республики. При данной опасной патологии поджелудочная железа частично и полностью разрушается, в результате чего образуются мертвые участки. Тотальное омертвение поджелудочной железы грозит 100% летальным исходом.

Мужчина поступил в больницу в тяжелейшем состоянии с клинической картиной острого панкреатита в день экстренного дежурства по городу. Врачи выяснили, что патологию спровоцировал целый ряд факторов, наложившихся друг на друга: желчнокаменная болезнь, обильная жирная пища и алкоголь.

По словам заведующего отделением гнойной хирургии ГКБ №6 Бориса Лекомцева, некроз поджелудочной железы вызвал серьезное воспаление. В процессе оперативного вмешательства хирурги устранили гнойные образования, что позволило избежать распространения гноя в брюшную полость. Для спасение жизни пациента потребовалось семь операций.

В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении. Ему предстоит пройти курс реабилитации в условиях поликлиники.