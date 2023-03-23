Глава тюменской «Единой России» призвал следить за словами депутата, критиковавшего малообеспеченные семьи

Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов призвал депутатов фракции «тщательно подбирать слова» после скандала с Виктором Рейном, критиковавшим малообеспеченные семьи, которые продают земельные участки, полученные бесплатно от государства. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«Сформировали мы участки для 200 малообеспеченных семей. И мы в этот социум, который создаем, 200 семей со своим менталитетом малообеспеченным? Вы понимаете, что это будет? Не для прессы, я считаю, это будет некая резервация. Мы когда многодетным семьям строили по партийному проекту дома, некоторые на своем участке даже лопату не воткнули»,— заявил Виктор Рейн на секции Градостроительного форума (цитата по «Накануне.ru»).

Андрей Артюхов также сделал замечание депутату за «некорректное высказывание», отметив, что подобные высказывания недопустимы. Виктор Рейн заявил, что сожалеет, что его слова «были восприняты как оскорбление». «Неудачная формулировка и эмоциональная подача помешали мне донести истинный смысл. Я сожалею о неаккуратном высказывании», — отметил он.

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