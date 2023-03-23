Средняя зарплата в Петербурге за год выросла на 9%

Средняя номинальная заработная плата петербуржцев составила 80 112 руб. Это на 9% больше, чем годом ранее, следует из данных Петростата.

Самые высокие зарплатные показатели в Петербурге отмечают в сферах добычи полезных ископаемых (159 тыс. руб.), деятельности воздушного и космического транспорта (145 тыс. руб.), деятельности водного транспорта (138,5 тыс. руб.), и деятельности в области информации и связи (135,5 тыс. руб.)

Как следует из документа, в Ленинградской области также выросли выплаты. Средняя заработная плата за год выросла до 58 903 руб., что на 10,7% больше, чем годом ранее.

В январе «Ъ-СПб» рассказывал, что средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга по итогам января 2023 года составила около 65 тыс. руб. Доходы выросли на 5% по сравнению с началом 2022 года.

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