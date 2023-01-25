Средняя зарплата петербуржцев по итогам января превысила 65 тыс. рублей

Средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга по итогам января 2023 года составила около 65 тыс. руб. Доходы выросли на 5% по сравнению с началом 2022 года, подсчитали аналитики HeadHunter.

По сравнению с другими регионами РФ петербуржцы зарабатывают на 14% больше. В течение года зарплаты активнее всего росли у административного персонала (+11%), специалистов по маркетингу и рекламе и сотрудников сферы закупок (+9%).

Наиболее высокие зарплаты получают топ-менеджеры (до 80,7 тыс. руб.), специалисты по консалтингу (до 78,2 тыс. руб.), а также работники из сферы добычи сырья (до 75,4 тыс. руб.).

«Наибольшее падение доходов за год зафиксированы в зарплатах у работников из сферы домашнего и обслуживающего персонала (-5%, с 50,5 до 48,18 тыс. руб.), а также в сфере страхования (-3%, на 2 тыс. руб.)»,— следует из отчета.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что более половины петербуржцев расходились на хорошей ноте с бывшим коллективом после увольнения.

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