Ювелирный дом Bvlgari рассказал о «Чудесах любви»

Новая рекламная кампания Bvlgari Wonders of Love («Чудеса любви») призывает строить искренние отношения с любимыми людьми и смело проявлять нежные чувства в течение всего года. Вдохновившись литерой V в логотипе BVLGARI и по совместительству римской цифрой пять, ювелирный дом сочинил послания из пяти слов о любви и одновременно раскрыл ассоциацию с пятью пальцами руки, символизирующую физический контакт. Фраза «Твоя любовь подарила мне свободу» знаменует свадебную коллекцию, в которой найдутся все возможные дизайны обручальных и помолвочных колец, от классического платинового кольца-солитера Roma Amor до знакового Incontro d`Amore, от вдохновленного Венецией кольца Torcello с центральным бриллиантом до волнообразного Infinito.

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Слова «Спасибо тебе, что я есть» посвящены Дню матери, для которого Bvlgari предлагает ювелирные украшения из коллекций Divas` Dream и Serpenti Viper, B. zero1 и Bvlgari Bvlgari, часы Serpenti и изделия из кожи.

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А День отца озаглавлен фразой «Потому что ты меня научил». Рекламная кампания призывает символически скрепить эту прочную связь часами Octo Finissimo и Bvlgari Aluminium или изделиями из кожи.