Huawei представила складной смартфон Mate X3 со спутниковой связью

Компания Huawei в рамках масштабной презентации новых продуктов представила новый складной смартфон Mate X3 — первый в мире складной смартфон с поддержкой спутниковой связи. На китайском рынке новый смартфон будет доступен уже с апреля, а о поставках в другие страны пока не сообщается.

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Новинка получила внешний 6,4-дюймовый OLED-экран (2504х1080) и внутренний 7,8-дюймовый OLED-дисплей (2496х2224) с фирменным защитным стеклом Kunlun. Смартфон работает на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm в сочетании с 8 или 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти.

Для Mate X3 заявлена поддержка спутниковой связи на основе китайской группировки Beidou — ранее в складных смартфонах такая технология не предлагалась. Также новинка впервые среди складных устройств Huawei получила влагозащиту по стандарту IPX8. Заявлено, что за счет нового шарнира удалось добиться толщины в развернутом состоянии 5,3 мм и общей массы 239 г, что делает Mate X3 самым тонким и легким складным смартфоном на рынке.

Смартфон оснащен фронтальной 8 Мп камерой, а основной блок включает в себя 50 Мп модуль, сверхширокоугольный 13 Мп объектив и 12 Мп телеобъектив с пятикратным зумом. Батарея на 4800 мА•ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную зарядку 7,5 Вт. Новинка имеет также NFC-модуль.

В продажу Huawei Mate X3 поступит с операционной системой HarmonyOS 3.1.

Максим Вершинин