Банк Акцепт отметил в марте рост переводов частных лиц в 2,5 раза

Банк Акцепт сообщает о значительном росте интереса частных клиентов к трансграничным переводам в рублях и в долларах США. В марте объем таких операций через банк увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с февралем 2023 года. Основной объем переводов проходит с использованием платежной системы «Золотая корона», но растет и интерес к переводам в Китай через систему СВИФТ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев

Фото: предоставлено Банком Акцепт начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев

Фото: предоставлено Банком Акцепт

Банк продолжает обслуживание внешнеэкономической деятельности (ВЭД) корпоративных клиентов и, следуя своей политике ориентации на расчеты в национальных валютах, проводит платежи в китайских юанях, индийских рупиях, казахстанских тенге, белорусских рублях и армянских драмах. Существенно выросли и расчеты по ВЭД в российских рублях.

«Логистические связи с Китаем были затруднены из-за карантинных ограничений, введенных китайской стороной на пограничных постах Китая с РФ, что сильно осложнило вопросы выбора транспортных маршрутов и сроков транспортировки грузов. В настоящее время Китай снял все карантинные ограничения. Это позволит восстановить логистические цепочки и привести в норму сроки доставки грузов, что, несомненно, позволит нарастить объем внешнеэкономических сделок между российскими и китайскими компаниями»,— комментирует начальник отдела валютных операций АО «Банк Акцепт» Владимир Артемьев.

Обслуживание ВЭД в регионах, учитывая ситуацию с федеральными банками, в настоящее время переместилось в региональные банки, свободные от санкционных ограничений. Так, расчеты клиентов АО «Банк Акцепт» в китайских юанях за 2022 год выросли почти в 10 раз, уверенно заместив ранее лидировавшие расчеты по ВЭД в долларах США и в евро, и продолжают расти. «В структуре расчетов Банка 60% — это расчеты по импортным операциям, в том числе в рамках “параллельного импорта” товаров в РФ из Китая и Индии, и 40% — экспортные операции»,— говорит Владимир Артемьев.

Корпоративные клиенты по вопросам обслуживания ВЭД через АО «Банк Акцепт» могут проконсультироваться в Отделе валютных операций по телефону (383) 373-69-07.

www.akcept.ru