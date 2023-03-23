Мишустин: иностранным компаниям в России работалось и работается комфортно

Российские власти поддержат бизнес-проекты иностранных компаний, если те решат развернуть их в РФ, даже если это будут предприятия из недружественных государств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2022 год для Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно»,— сказал глава кабмина.

В то же время премьер подчеркнул, что, если иностранные компании решат бросить управление бизнесом и не заботиться о «будущем своих предприятий и сотрудников», российские власти «будут защищать интересы людей».

Господин Мишустин также сообщил, что правительство продолжит стремление к созданию благоприятных условий для частной инициативы и привлечения капитала. За минувший год, среди прочего, властям удалось добиться «разумного разделения рисков между государством и бизнесом» и донастроить комплекс мер поддержки (инфраструктурные бюджетные кредиты, проектное финансирование, ГЧП, офсетные и специальные инвестиционные контракты).

Григорий Лейба