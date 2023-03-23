Мишустин: первый полет Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем пройдет в течение трех месяцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме сообщил, что первый полет самолета Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем ПД-8 должен состояться в ближайшие три месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet 100. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов»,— подчеркнул господин Мишустин.

По словам председателя правительства, в России создается линейка собственных современных самолетов и вертолетов. В частности, были успешно проведены лётные испытания опытных образцов регионального Ил 114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а в декабре сертифицировали двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что госкорпорацией ведется активная работа по импортозамещению по всей востребованной номенклатуре для отечественного лайнера Sukhoi Superjet 100, включая свечи зажигания.

Александр Кислов