Минпромторг рассказал о работе над российскими свечами зажигания для двигателей Sukhoi Superjet 100

Российский аналог свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 для двигателей Sukhoi Superjet 100 разрабатывается, сообщили в Минпромторге. Ранее РБК со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях сообщил о рисках остановки полетов на Sukhoi Superjet 100 из-за дефицита свечей.

«Работа по импортозамещению востребованной номенклатуры изделий ведется, включая свечи зажигания. Российский аналог свечей находится в производстве. Предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов»,— сказал представитель Минпромторга (цитата по «Интерфаксу»).

В «Ростехе» также уточнили, что идет импортозамещение по всей востребованной номенклатуре для Sukhoi Superjet 100, включая свечи зажигания. «В контуре госкорпорации делается все, чтобы россияне могли летать и SSJ оставались в строю, несмотря на санкции. ОДК в данный момент работает над созданием аналога свечи зажигания. Уже в этом году планируются поставки»,— говорится в сообщении компании.

По информации РБК, с нехваткой свечей зажигания столкнулись в «ИрАэро», «Азимуте» и «Якутии». В «ИрАэро» считают, что ситуация может привести к риску частичной остановки полетов на SSJ100 «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов».

Олеся Павленко