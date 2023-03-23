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Жителя Удмуртии буду судить за убийство напавшего на него инвалида

В Удмуртии перед судом предстанет 31-летний житель Игринского района, которого подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, жертвой преступления стал его знакомый, инвалид второй группы.

По данным следствия, мужчины, проживающие вместе, в день трагедии употребляли алкоголь. При этом между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевший ударил оппонента ножом в область живота. После этого мужчина, на здоровье которого удар не сказался, отобрал нож и напал на инвалида. В результате полученных ножевых ранений он скончался.

Уголовное дело направлено в Игринский районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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