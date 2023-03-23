Мишустин: за 2022 год жилищные условия улучшили более 3,5 млн семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за 2022 год жилищные условия улучшили свыше 3,5 млн российских семей. Такие данные глава кабмина огласил в отчете о работе правительства за 2022 год для Госдумы. По словам главы правительства, по итогам 2022 года в России ввели в эксплуатацию рекордные 103 млн. кв. м жилой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Конечно, основной инструмент решения квартирного вопроса — ипотека. В прошлом году три четверти всех сделок на приобретение новостроек заключено с привлечением заемных средств»,— сообщил премьер.

Потому власти, по словам Мишустина, доработали действующие ипотечные программы: в частности, продлили «льготную ипотеку» и расширили «семейную ипотеку» (теперь — для родителей с двумя несовершеннолетними детьми).

Григорий Лейба