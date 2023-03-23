Мишустин: за прошлый год более 60 млн человек совершили поездки по регионам России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства за 2022 год, отметил рост спроса на поездки по территории России. По его словам, за прошедший год их совершили свыше 60 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Мишустин отметил, что туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей. За счет развития туристического сегмента в российских субъектах появилось около 70 тыс. новых рабочих. Динамику развития индустрии в межсезонье, по словам премьера, обеспечила программа возврата части стоимости за туристические услуги.

По словам господина Мишустина, за два года развития программы ею воспользовалось около 4,5 млн человек. Всего гражданам было возвращено около 18 млрд руб., еще около 14 млрд руб. — за путевки для детей. «За два года применения этой меры на отдых съездили более 1 млн ребят. При участии субъектов в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников пятых—девятых классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тыс. учащихся из 18 регионов»,— указал он.

Большой интерес к туристическим объектам проявляют инвесторы. Также зафиксирован рост заинтересованности к транспортно-логистическому и строительному комплексам. «По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений»,— подвел итог премьер-министр.

Милена Костерева