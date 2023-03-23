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Коммерсантъ FM
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Мишустин сообщил о выполнении планов по большинству нацпроектов почти на 100%

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительству в санкционных условиях в 2022 году удалось продолжать достигать установленных в нацпроектах целей. По его словам, по большинству из них выполнение плана близко к 100%. Глава правительства рассказал об этом в докладе по итогам года перед Госдумой.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По итогам двадцать второго по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к ста процентам. Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок»,— сказал господин Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на сайте Госдумы.

Премьер рассказал о перезапуске механизма госпрограмм. Внедрение цифровых технологий снизило срок решения задач с 90 до 10–15 дней. «Их (госпрограмм.— "Ъ") результаты тоже близки к стопроцентному показателю»,— добавил он.

Правительство ранее объяснило реализацию нацпроектов на уровне около 100% повышением гибкости администрирования. Например, закреплением за Белым домом возможности «перебрасывать» средства между госпрограммами и объектами.

О реализации нацпроектов в 2022 году — в материале «Ъ» «Стопроцентная гибкость».

Леонид Уварчев

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