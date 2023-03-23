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Путин провел телефонный разговор с султаном Омана

Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Руководители двух стран, в частности, обсудили расширение торгово-экономической кооперации Москвы и Маската.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Фото: Пресс-служба МИД России

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид

Фото: Пресс-служба МИД России

«Проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере»,— отмечают в пресс-службе Кремля.

Кроме того, президент России и султан Омана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также совместные транспортно-логистические проекты двух стран.

Владимир Путин также поздравил народ и султана Омана с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что вскоре для поездок в Оман гражданам стран не потребуется получение визы. Проект межправительственного соглашения между РФ и Оманом уже готовится, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Александр Кислов

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