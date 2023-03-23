Минсельхоз РФ объявил торги на создание цифровой карты-схемы сельхозземель в Сибири за 542 млн рублей

Министерство сельского хозяйства России планирует выбрать исполнителя на создание цифровой карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения в Сибирском федеральном округе. Генподрядчик должен проанализировать территории Республики Тыва и Новосибирской области. Начальная стоимость контракта 542 млн руб.

Победитель торгов обязуется собрать материалы из архивов и действующих документов о том, как использовались земли ранее и в каком они состоянии сегодня. В проекте также должны быть сведения о растительности, наличии ограничений и обременений в использовании земельного массива, расстоянии до ближайшего населенного пункта, причинах выбытия земельного участка из активного оборота, особых условиях, при которых возможно использовать земельный массив. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Заявки на участие в закупке поступили от трех участников. В настоящее время комиссия определяет победителя.

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Лолита Белова