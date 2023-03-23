Мишустин назвал федеральный бюджет главным инструментом реалиции планов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме сообщил, что главным инструментом реализации планов властей страны является федеральный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ключевым итогом прошлого года было сохранение макроэкономической стабильности. Главным инструментом реализации всех наших планов остается федеральный бюджет. Политику в этой сфере мы тоже скорректировали»,— сообщил господин Мишустин.

По словам председателя правительства, главной задачей работы кабмина в 2022 году было снижение влияния санкций на экономику России и жизнь граждан. Ради этого чиновники вели работу по повышению финансовой устойчивости и стабильности в стране.

«Дополнительные средства были направлены на антикризисные программы. Их целью стало предоставление доступных ресурсов. Содействие обеспечению импортным оборудованием и комплектующими. Поддержка базовых отраслей промышленности и наиболее уязвимых категорий граждан»,— подчеркнул Михаил Мишустин. Кроме того, большая часть бюджетных средств была направлена на социальные расходы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что более трети бюджетных расходов в 2023 году будут направлены на социальное обеспечение граждан. Отрыв бюджетных доходов от расходов в следующем году приведет к дефициту в размере 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП).