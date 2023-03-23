Мишустин рассказал о том, как власти облегчили предпринимательскую деятельность

В 2022 году правительство РФ предприняло существенные меры к облегчению предпринимательской деятельности, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе выступления перед Госдумой с отчетом о работе правительства за минувший год.

Так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий разных отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета налоговых платежей, представлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги, указал премьер.

Кроме того, власти помогли бизнесу оборотными средствами, прежде всего посредством внедрения линейки льготных кредитных программ, сообщил господин Мишустин. Системообразующие компании в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, IT-сфере получили почти 1,5 трлн руб., подчеркнул глава кабмина.

«Благодаря всем этим шагам бизнес смог освободить ресурсы и направить их на перестройку своих товарных и логистических цепочек. Адаптироваться к изменившимся условиям»,— заявил господин Мишустин.

По словам премьера, власти продолжают снижать административную нагрузку на предпринимателей. «Перенесено введение ряда обязательных требований. Автоматически были продлены более двух с половиной миллионов разрешительных документов для бизнеса»,— сообщил глава кабмина.

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