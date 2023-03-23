В конкурсе на должность главы Добрянки будут участвовать два кандидата

Конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам Думы Добрянского городского округа двух кандидатов на должность главы муниципалитета: действующего замглавы муниципалитета по ЖКХ, бывшего главу Осинского района Якова Лузянина и директора ГБУ ПК «Центр развития ЖКХ», бывшего главу Добрянского поселения Дмитрия Антонова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Третий заявлявшийся кандидат — индивидуальный предприниматель Алексей Махнев одобрения конкурсной комиссии не получил.

Сам конкурс-испытание назначен на 23 марта. Окончательное решение по выбору главы округа из отобранных кандидатов планируется принять на очередном заседании местной думы 30 марта.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Обязанности главы Добрянки сейчас исполняет первый заместитель главы администрации округа Николай Поздеев.