Polestar представил лимитированную версию обновленного Polestar 2

Компания Polestar представила лимитированную версию обновленной модели Polestar 2 — исполнение BST Edition 230.

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Мощность двух электромоторов увеличена до 476 л.с., для улучшения управляемости уменьшен на 25 мм дорожный просвет и установлены регулируемые амортизаторы Ohlins, более жесткие пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Визуально спецверсия отличается черными 21-дюймовыми колесами с покрышками Pirelli P Zero, разработанными специально для модели, а также особым зеленым цветом Nebula. За доплату доступны декоративные черные наклейки на кузов.

В интерьере появились желтые ремни безопасности, отсылающие к флагманским моделям Polestar, а салон и руль отделаны текстилем MicroSuede из переработанного нубука.

Тираж Polestar 2 BST Edition 230 составит 230 экземпляров только для Европы и Северной Америки.

Максим Вершинин

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