Polestar представил лимитированную версию обновленного Polestar 2

Компания Polestar представила лимитированную версию обновленной модели Polestar 2 — исполнение BST Edition 230.
Мощность двух электромоторов увеличена до 476 л.с., для улучшения управляемости уменьшен на 25 мм дорожный просвет и установлены регулируемые амортизаторы Ohlins, более жесткие пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.
Визуально спецверсия отличается черными 21-дюймовыми колесами с покрышками Pirelli P Zero, разработанными специально для модели, а также особым зеленым цветом Nebula. За доплату доступны декоративные черные наклейки на кузов.
В интерьере появились желтые ремни безопасности, отсылающие к флагманским моделям Polestar, а салон и руль отделаны текстилем MicroSuede из переработанного нубука.
Тираж Polestar 2 BST Edition 230 составит 230 экземпляров только для Европы и Северной Америки.
Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK