Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Polestar представил лимитированную версию обновленного Polestar 2

Компания Polestar представила лимитированную версию обновленной модели Polestar 2 — исполнение BST Edition 230.

Предыдущая фотография
Polestar 2 BST Edition 230

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Следующая фотография
1 / 4

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Polestar 2 BST Edition 230

Фото: Polestar

Мощность двух электромоторов увеличена до 476 л.с., для улучшения управляемости уменьшен на 25 мм дорожный просвет и установлены регулируемые амортизаторы Ohlins, более жесткие пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Визуально спецверсия отличается черными 21-дюймовыми колесами с покрышками Pirelli P Zero, разработанными специально для модели, а также особым зеленым цветом Nebula. За доплату доступны декоративные черные наклейки на кузов.

В интерьере появились желтые ремни безопасности, отсылающие к флагманским моделям Polestar, а салон и руль отделаны текстилем MicroSuede из переработанного нубука.

Тираж Polestar 2 BST Edition 230 составит 230 экземпляров только для Европы и Северной Америки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...