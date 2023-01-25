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Коммерсантъ FM
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Polestar обновил электромобиль Polestar 2

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) представила обновленный электрический кроссовер Polestar 2.

Polestar 2

Polestar 2

Фото: Polestar

Polestar 2

Фото: Polestar

С момента появления модели стандартным вариантом для нее была переднемоторная компоновка с передними ведущими колесами, а после обновления базовый кроссовер имеет задний привод и электромотор на задней оси.

Стандартный кроссовер имеет 272-сильный электромотор и батарею на 69 кВт•ч (запас хода до 518 км), а версия Long Range подразумевает 299-сильный двигатель и батарею 82 кВтч (запас хода до 635 км).

Модификация Long Range Dual Motor имеет два мотора на 421 л.с. и батарею 82 кВтч (запас хода до 592 км). Флагманская версия Performance имеет 476-сильную двухмоторную силовую установку.

Визуально обновленный Polestar 2 отличается заглушкой SmartZone вместо решетки радиатора и колесными дисками нового дизайна. Салон не изменился, но расширился перечень базового оснащения. Продажи рестайлингового элеткромобиля в Европе начнутся в третьем квартале 2023 года.

Максим Вершинин

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