Во время визита в Екатеринбург Львова-Белова прокомментировала свой арест Международным судом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Екатеринбург заявила, что не получила от Международного уголовного суда (МУС) документов о вменяемых ей преступлениях, сообщил ТАСС. Напомним, на прошлой неделе МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и госпожи Львовой-Беловой. Ордер был выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей». Как было указано в заявлении, Владимир Путин и госпожа Львова-Белова, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и Мария Львова-Белова

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и Мария Львова-Белова

Фото: пресс-служба президента РФ

«То, что сейчас нам вменяется Международным уголовным судом, и то, что сейчас нам вменяется международной общественностью, под собой не имеет никакого конкретного основания. Мы не получили ни одной фамилии, мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, насильственно вывезен на территорию России. Если у нас будут такие случаи, мы, конечно, будем их рассматривать и делать все в интересах каждого конкретного ребенка», — цитирует издание Марию Львову-Белову.

Она также напомнила, что 380 эвакуированных детей, до этого находились в социальных учреждениях.

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