Начальника свердловской УФИЦ уволили за использование осужденного для ремонта в квартире

Начальника изолированного участка, функционирующего как исправительный центр ФКУ «Колония-поселение № 66» в Первоуральске уволили за то, что он использовал осужденного для ремонта в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина договорился с одним из осужденных, чтобы тот провел ремонт в арендуемой начальником УФИЦ квартире. За это осужденному разрешили покидать общежитие в ночное время.

Узнав об этом, прокуратура обратилась к руководителю ГУФСИН по Свердловской области с требованием устранить нарушения. В результате он был уволен в связи с утратой доверия. В пресс-службу ГУФСИН «Ъ-Урал» рассказали, что нарушение удалось обнаружить в том числе благодаря участию офицеров собственной безопасности ведомства.

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