В Краснодаре после столкновения с Nissan погиб мотоциклист

В Краснодаре после столкновения с Nissan погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

ДТП произошло 23 марта на пересечении улиц Дзержинского и Морской. 53-летний водитель машины двигался по улице Морской. Со стороны улицы Рашпилевской и на пересечении с улицей Дзержинского он не уступил дорогу 32-летнему мотоциклисту, который двигался в сторону Красной.

В результате ДТП от полученных травм мотоциклист скончался. По данному факту проводится проверка.

Татьяна Ручкина

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