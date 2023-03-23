48-летнюю жительницу деревни в Удмуртии подозревают в покушении на сбыт маковой соломы

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 48-летнюю жительницу одной из деревень Селтинского района. Женщину подозревают в покушении на незаконный сбыт маковой соломы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что на своем участке женщина выращивала наркотический мак. Маковую солому массой почти 300 гр. она намеревалась частями сбывать наркопотребителям из числа односельчан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.