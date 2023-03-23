Турагент из Ульяновска признана виновной в мошенничестве

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 39-летней жительницы региона. Следствие пришло к выводу о том, что она похитила более 4,5 млн руб. у 42 граждан. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокурора и приговорил указанное лицо к 4 годам колонии общего режима»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено с октября 2019 по июль 2022 года. Обвиняемая работала по доверенности от имени индивидуального предпринимателя в офисе по ул. Карла Маркса в Ульяновске.

В течение указанного периода она «сообщала гражданам о возможности бронирования и приобретения туристических путевок в различные страны, однако после получения денежных средств распоряжалась ими по собственному усмотрению». Ранее в столице соседней с Ульяновской Самарской области директора турагентства «Алекс-Тур» посадили на два года за мошенничество.

Георгий Портнов