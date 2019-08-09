В Самаре директора турагентства «Алекс-Тур» посадили на два года за мошенничество

Руководитель ООО «Алекс-Тур» осуждена за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснилось, генеральный директор «Алекс-Тура», ранее судимая за мошенничество, заключила с клиентами договоры на оказание туристических услуг по бронированию, приобретению и оплате путевок у ООО «Горизонт Тур». При этом женщина знала, что «Горизонт Тур» (ранее – ООО “Анэкс Регионы”) деятельность не осуществляет. Деньги клиентов в размере более 200 тыс. руб. директор турфирмы присвоила.

Суд назначил мошеннице два года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ани Айвазян