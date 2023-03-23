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Прокуратуре отказали во взыскании 207 млн рублей за недостроенную школу

Арбитражный суд Москвы признал необоснованным иск прокуратуры Нижегородской области к «Ирмаст холдингу» о взыскании 207 млн руб. убытков по проекту строительства школы в ЖК «Новая Кузнечиха». Московская компания в конце 2020 года подрядилась возвести здание за 727 млн руб., однако остановила стройку на уровне фундамента, исполнив работ всего на 90 млн руб. и сорвав все сроки ввода по договору.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Весной 2022 года муниципальному заказчику для достройки школы пришлось нанимать другого подрядчика – ООО «Стройальянс», которое сейчас работает на объекте. Однако стоимость проекта по второму контракту увеличилась более чем на 100 млн руб. из-за роста цен на стройматериалы. Прокурор в интересах Нижнего Новгорода решил взыскать убытки с первого подрядчика в виде переплаты города и начальных затрат.

Однако суд решил, что при расторжении контракта с АО «Ирмаст холдинг» город не определил какой-либо ущерб от остановленной стройки. Муниципальный заказчик ГлавУКС-НН и строительная компания расстались по соглашению сторон, договорившись, что претензий друг к другу не имеют. Поэтому прокуратуре отказали в иске, указав, что вины первого подрядчика нет.

Иван Сергеев

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