В гордуме Ижевска одобрили проект решения по вопросам самообложения граждан

Сегодня, 23 марта, депутаты гордумы Ижевска утвердили изменения в устав города по вопросам самообложения граждан. «За» проголосовали все 26 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

«Механизм самообложения — дополнительная возможность для жителей оперативно решать вопросы своего дома, улицы или квартала.С помощью него жители без всяких конкурсов смогут привлечь на реализацию своих идей бюджетные средства в размере 80% от стоимости проектов»,— прокомментировал председатель гордумы Фарит Губаев.

Напомним, на прошлой неделе в администрации города прошли публичные слушания о возможности проводить сходы граждан для решения вопросов использования средств самообложения. Данные средства граждане смогут направлять на благоустройство, строительство дорог, скверов или решение других проблем муниципального значения. Софинансирование работ будет происходить за счет городского и республиканского бюджетов, а также за счет средств граждан.