На благо устроили

В Ижевске появится возможность проводить сходы граждан для решения вопросов введения и использования средств самообложения. Изменения в устав города рассмотрели на публичных слушаниях. Новшества необходимы для приведения документов в соответствие с федеральным и региональным законодательством, уточнили в администрации города. Средства самообложения граждан смогут направлять на благоустройство, строительство дорог, скверов или решение других проблем муниципального значения. Софинансирование работ будет происходить за счет городского и республиканского бюджетов, а также за счет средств граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

В администрации Ижевска прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в устав города. В частности, в нем появится новая статья «Сход граждан», сообщает пресс-служба муниципалитета. Она предусматривает, что гордума сможет созывать сход граждан по инициативе группы жителей определенной части города для решения вопроса самообложения. Инициативная группа должна включать не менее 10 человек. Критерии определения границ части территории будут устанавливаться законом республики. Сход граждан будет считаться правомерным при участии в нем не меньше половины жителей, обладающих избирательным правом.

Начальник правового управления администрации города Татьяна Серегина отметила, что поправки связаны с необходимостью приведения документа в соответствие с федеральным и региональным законодательством. «В частности, в новой версии Устава регламентируется проведение схода граждан на части территории городского округа по вопросу введения и использования средств самообложения»,— прокомментировала госпожа Серегина.

Средства самообложения — разовые платежи граждан, предназначенные для решения конкретных вопросов местного значения, говорится в проекте решения гордумы о внесении изменений в устав Ижевска, который был представлен на публичных слушаниях. Размер платежей устанавливается единым для всех жителей города, за исключением отдельных льготных категорий граждан.

Статья дополняется нормами о том, что разовые платежи могут вводиться на определенной территории города, а вопросы введения и использования таких платежей принимаются на сходе граждан.

Все замечания и предложения участников занесены в протокол и будут рассмотрены при принятии окончательного решения 23 марта на сессии гордумы.

Ранее вопросы введения и использования средств самообложения граждан решались с помощью местного референдума, который проводился на всей территории муниципального образования. Решение о проведении референдума принималось гордумой. В Ижевске подобных референдумов не было, однако они организовывались в некоторых районах республики. Также в Удмуртии продолжает применяться инициативное бюджетирование как форма привлечения граждан к решению городских проблем. Инициаторы разрабатывают проект решения, участвуют в конкурсе и получают частичное бюджетное финансирование, при условии софинансирования из собственных средств или за счет привлечения спонсоров.

По мнению заместителя председателя гордумы Ижевска, заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Андрея Зюзина, сход граждан значительно упрощает порядок распределения средств самообложения по сравнению с референдумом. Он считает, что это достаточно интересное решение, которое уже успешно себя зарекомендовало на некоторых муниципальных территориях Удмуртии.

«Например, в Завьяловском районе с успехом применяют эту практику на достаточно серьезные суммы. В основном средства направляются на благоустройство, строительство дорог, устройства освещения, на любые вопросы местного значения. Это также может быть сквер или спортивные объекты»,— рассказал господин Зюзин.

При этом Андрей Зюзин подчеркнул, что заниматься благоустройством и вести перечисленные функции это обязанность муниципалитета, однако бюджет не позволяет на всей территории и в один год сделать все необходимые работы, поэтому будут привлекаться средства граждан, которые в этом заинтересованы. «Софинансирование происходит следующим образом: одну часть оплачивают граждане, другую часть — муниципальный бюджет и третья часть берется из республиканского бюджета»,— уточнил господин Зюзин.

Для того, чтобы решить проблемы конкретных территорий, иногда достаточно жителей одной улицы, говорит Андрей Зюзин. «Собирается инициативная группа, в которой должно быть не менее 10 человек, пишет обращение и готовит проект. После этого происходит сход граждан, проживающих на этой территории. Для принятия решения необходимо, чтобы было не менее 50% голосов»,— сказал он.

Схожего мнения о необходимости регулирования гражданами вопросов самообложения придерживается и заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Алексей Хлебников. «Это полезная практика в наших реалиях. На самом деле, условия этого нововведения простые и удобные, на реализацию предусмотрены средства. Если собственникам необходимо проложить дорогу, построить школу или садик, они принимают решение через сход, а потом бюджет им больше половины добавит на реализацию проекта. Решение принимается большинством голосов. Поэтому, даже если житель не принимает участие в голосовании, он все равно обязан будет платить. И для того, чтобы как-то повлиять на принятие решения по проекту, можно агитировать соседей голосовать “за” или “против”»,— заключил господин Хлебников.

Татьяна Колегова