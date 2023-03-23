За год в ювелирных магазинах Кубани средний чек вырос почти на треть

За 2022 год средний чек в краснодарских ювелирных магазинах вырос на 29% и достиг 6,0 тыс. руб. Это на 5% больше, чем в среднем по стране, и самый высокий показатель в Южном федеральном округе, сообщает аналитический центр компании SOKOLOV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего жители Кубани потратили на ювелирные украшения 13,8 млрд руб. По итогам года регион занял четвертое место в России и первое место в ЮФО по тратам на ювелирные украшения. На край пришелся 51% всех продаж в округе. В России Кубань опережают только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Адыгея заняла предпоследнее, пятое место в рейтинге по тратам жителей на украшения — 627 млн руб. Средний чек в республике составил 5,4 тыс. руб.

Среди регионов ЮФО второе место по тратам жителей на ювелирные украшения занимает Ростовская область (6,6 млрд и 25% продаж), третье — Волгоградская (3,2 млрд и 12% продаж), четвертое — Астраханская (1,4 млрд руб.) На последнем месте находится Калмыкия (355 млн руб.).

Руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова отмечает, что 2022 год на ювелирном рынке запомнился уходом из РФ глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента. Кроме того, выросла с 31 до 35% в денежном выражении доля бюджетного серебра в общем объеме рынка.

«Еще один важный тренд — растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17 до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти»,— отмечает Алина Колпакова.

Татьяна Ручкина

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