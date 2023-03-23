Ученый КФУ: Погода летом в Казани будет близкой к климатической норме

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев заявил, что в этом году летняя погода в Казани будет близкой к климатической норме. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«...Лето ожидается близким к климатической норме, а в сентябре высока вероятность положительной температурной аномалии, что косвенно свидетельствует о том, что будет "бабье лето",» – сказал господин Аукадеев.

По его словам, в 2023 году погода произошла на новые климатические нормы. Согласно прогнозу, лето будет привычно для последних десятилетий теплым. Однако при этом волны холода в летний период не отменяются.

"Ъ-Казань"